Спустя годы обсуждений и переговоров мы рады представить вам это стремительное, яростное, откровенное шоу - такое же неожиданное и в то же время долгожданное, как жаркое заполярное лето!

В этот вечер для вас выплёскивают свою суть на сцену:

КОЛЕСО ДХАРМЫ (WHEEL OF DHARMA, FINLAND)

Легенда отечественного хардкора. Одна из первых хардкор групп России. В команде переиграло огромное количество музыкантов, бессменным лидером и вокалистом группы является Панч. Человек, которому удалось сплотить панк-тусовку своего родного города Волжский. Человек, который повлиял, пожалуй, на весь российский хардкор конца девяностых. Сейчас группа имеет финскую прописку, с Панчем играют матерые финские панки - на счету у нынешнего состава WHEEL OF DHARMA сплит с корифеями отечественного краста DISTRESS и совсем свежие треки, которые они нам презентуют 4 июня!

ЗАКОН О ГРЕШНИКАХ (АПАТИТЫ)

Так начался и так закончился хардкор на Кольском полуострове. Культовая банда, вернувшая в 10-е годы ненависть отечественной реальности 90-х, впервые за более, чем год выйдет на сцену. Более того - нас ожидает выступление полного состава ЗОГа, состава еще тех времен, когда группа была квартетом! Сумасшедший эксклюзив и полный разнос ваших щщей.

HOLY ROLLERS (АПАТИТЫ)

PURE ENERGY фасткора прямо из золотого времени апатитского подполья. Заполярный хардкор нулевых в своем лучшем проявлении - злость, скорость, ненависть.

SCUMBRIЯ (МУРМАНСК)

Ещё один взрыв из прошлого - мурманский хардкор кроссовер ранних десятых. Впервые за 3 года сыграют в нашем городе злые скоростные боевики и жирные раскачки.

ДОСТОЙНЫЙ ОТПОР (МУРМАНСК)

Самые молодые, но уже повидавшие на своём веку хардкор\стритпанк ребята тоже выйдут на сцену спустя год после крайнего выступления - и этим завершат картину нашего шоу.