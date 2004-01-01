Коллаж желаний
Бесплатный мастер-класс в Центре профессионального развития молодёжи
Бесплатный мастер-класс в Центре профессионального развития молодёжи
Коллаж мечты (карта сокровищ или карта желаний) – это картина, изображающая Вас в желаемой реальности. Это может быть какое-то желаемое событие, например, свадьба. Или приобретение, например, автомобиля, дома, квартиры. Или отношения с людьми, например – мир и лад в семье. Или взлет по карьерной лестнице. Или творческий успех. Или рождение ребенка. Или идеальная фигура. У каждого есть свои заветные мечты.
Коллаж желаний – это действенный метод позитивной психологии, который помогает достигать поставленных целей и очень эффективный инструмент исполнения самых заветных желаний.
Мы приглашаем Вас на бесплатное волшебное занятие! Приходите на мастер-класс и начните исполнять мечты.
При себе иметь хорошее настроение (обязательно) и глянцевые журналы (по возможности).
Мечты сбываются!
Предварительная запись по телефону: 25-93-83 или по ссылке
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