132483

Коктейльный вечер

Вечер для любителей вкусных и необычных коктейлей

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки, Вечер отдыха.

Дорогие небожители!  В нашем Panoramicbar Вас ждёт настоящий праздник для любителей и ценителей вкусных и необычных коктейлей. «Коктейльный вечер» в 7небо – это шанс получить напиток, созданный одним из самых титулованных барменов Москвы и России. Маэстро Вячеслав Ланкин будет сам лично смешивать для Вас самые интересные ингредиенты, превращая их в произведение искусства, которое можно и нужно выпить.

7 небо
14 апреля
20:00
Цены

Информация о резерве столов по телефону: 70-88-77 

Смотрите также

132488132488
00
Incident
31 марта
Гарин

Продолжение серии Drum'n'Bass мероприятий в DJ-баре Гарин!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?