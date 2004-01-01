Ограничения: 18+

Дорогие небожители! В нашем Panoramicbar Вас ждёт настоящий праздник для любителей и ценителей вкусных и необычных коктейлей. «Коктейльный вечер» в 7небо – это шанс получить напиток, созданный одним из самых титулованных барменов Москвы и России. Маэстро Вячеслав Ланкин будет сам лично смешивать для Вас самые интересные ингредиенты, превращая их в произведение искусства, которое можно и нужно выпить.