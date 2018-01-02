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Когда родился Дед Мороз…

Новогодняя сказка с оригинальным сюжетом

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События: Спектакли.

Сказка, с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения знаменитого Деда Мороза.
Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили кто в каком порядке должен царствовать на Земле. И матушка природа решила помочь! Благодаря мастерству артистов Мурманского областного театра кукол и идеи режиссера в спектакле, даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.

Режиссер-постановщик: Влад Костин 
Художник-постановщик: Светлана Рыбина 
Композитор: Петр Макаров
В спектакле заняты: Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова, Иван Песнев.

Театр кукол
21 декабря
15:00
17:30
22 декабря
15:00
23 декабря
19:30
25 декабря
15:00
26 декабря
12:30
15:00
27 декабря
12:30
15:00
17:30
28 декабря
10:00
12:00
29 декабря
10:00
12:00
2 января 2018
10:00
6 января 2018
10:00
7 января 2018
10:00
17:30
8 января 2018
10:00
17:30
13 января 2018
10:00
17:30
14 января 2018
10:00
17:30
Цены

350 р.

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