Когда родился Дед Мороз…
Новогодняя сказка с оригинальным сюжетом
Новогодняя сказка с оригинальным сюжетом
Сказка, с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения знаменитого Деда Мороза.
Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили кто в каком порядке должен царствовать на Земле. И матушка природа решила помочь! Благодаря мастерству артистов Мурманского областного театра кукол и идеи режиссера в спектакле, даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.
Режиссер-постановщик: Влад Костин
Художник-постановщик: Светлана Рыбина
Композитор: Петр Макаров
В спектакле заняты: Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова, Иван Песнев.
350 р.
Остроумная сатирическая комедия по культовому роману Юрия Полякова «Козленок в молоке»