Когда родился Дед Мороз…

Ограничения: 0+

Сказка, с оригинальным сюжетом, которая открывает зрителям тайну рождения знаменитого Деда Мороза.

Давным-давно на свете не было зимы и Деда Мороза, времена года постоянно спорили кто в каком порядке должен царствовать на Земле. И матушка природа решила помочь! Благодаря мастерству артистов Мурманского областного театра кукол и идеи режиссера в спектакле, даже самому маленькому зрителю будет понятна и интересна эта история.

Режиссер-постановщик: Влад Костин

Художник-постановщик: Светлана Рыбина

Композитор: Петр Макаров

В спектакле заняты: Наталья Петрунина, Екатерина Ефремова, Иван Песнев.