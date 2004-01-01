Когда песня не кончается
Концерт, посвященный 25-летию коллектива «Ретро»
Концерт, посвященный 25-летию коллектива «Ретро»
Участницы ансамбля «Ретро» подарят своим поклонникам попурри на темы песен из репертуара Валерия Ободзинского, композитора Давида Тухманова, зажигательные произведения зарубежных и отечественных композиторов-песенников и лирические песни.
Традиционно в концерте примут участие воспитанники детской музыкальной школы №5 города Мурманска.
За 25 лет творческой деятельности вокальный ансамбль «Ретро» выступал с сольными программами на концертных площадках в самых отдаленных населенных пунктах Мурманской области.
Репертуар коллектива разнообразен: это произведения классической и народной направленности, популярные русские и зарубежные песни 50-80 годов XX века и, конечно же, произведения мурманских композиторов.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
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