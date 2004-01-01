Когда некогда

Его называют ужасно непедагогичным писателем, наверное, потому, что детей он знает не понаслышке. В свое время Артур Александрович закончил музыкальное училище при Московской консерватории и сейчас работает педагогом музыкальной школы.

Прозу, стихи и сказки он пишет необычные, словно изобретает волшебные очки, с помощью которых можно увидеть все, что скрыто. Юмор у него таков, что хочется смеяться в голос. Его персонажи то и дело выходят из привычных ролей, взрослые ведут себя как дети, а дети мыслят по-взрослому.