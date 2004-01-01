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Код долголетия

Встреча с инструктором школы цигун «Снежный дракон»

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События: Встреча.

Северный филиал Школы тайцзи и цигун «Снежный дракон» работает в Мурманске более 10 лет. На занятиях школы  изучается теория и практика выполнения упражнений древних систем укрепления тела и гармоничного развития человека. 

С читателями библиотеки встретится инструктор школы Виктор Барков. Он практикует систему цигун уже 40 лет и является победителем международных соревнований по тайцзицюань в Китае и Европе. На встрече мастер расскажет о гимнастике цигун, ее назначении, оздоровительном эффекте, преимуществах практики. С показательными упражнениями выступят ученики школы «Снежный дракон». Участники встречи увидят документальный фильм, посвященный гимнастике цигун.

Библиотека планирует регулярно знакомить читателей с этой оздоровительной системой. Время занятий будет обсуждаться на первой встрече с руководителем Мурманского филиала школы «Снежный дракон» Виктором Барковым.

Встреча организована в рамках проекта Областной научной библиотеки «Код долголетия» для читателей старшего поколения. В этом году проект стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив  социально-экономического развития.  

На встречу приглашаются все желающие. Вход свободный.

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