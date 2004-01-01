Северный филиал Школы тайцзи и цигун «Снежный дракон» работает в Мурманске более 10 лет. На занятиях школы изучается теория и практика выполнения упражнений древних систем укрепления тела и гармоничного развития человека.

С читателями библиотеки встретится инструктор школы Виктор Барков. Он практикует систему цигун уже 40 лет и является победителем международных соревнований по тайцзицюань в Китае и Европе. На встрече мастер расскажет о гимнастике цигун, ее назначении, оздоровительном эффекте, преимуществах практики. С показательными упражнениями выступят ученики школы «Снежный дракон». Участники встречи увидят документальный фильм, посвященный гимнастике цигун.

Библиотека планирует регулярно знакомить читателей с этой оздоровительной системой. Время занятий будет обсуждаться на первой встрече с руководителем Мурманского филиала школы «Снежный дракон» Виктором Барковым.

Встреча организована в рамках проекта Областной научной библиотеки «Код долголетия» для читателей старшего поколения. В этом году проект стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития.

На встречу приглашаются все желающие. Вход свободный.