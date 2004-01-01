Книжные раритеты: история и судьба

К реставрации уникальных изданий на базе ведущих российских центров консервации Мурманская областная научная библиотека приступила в 2010 году. В период с 2010 по 2016 годы реставраторами Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино за счет федеральных и областных средств осуществлена реставрация 20 редких изданий XVII - нач. XX вв.

На выставке представлены три издания XIX - начала XX вв. из фонда редких книг библиотеки, прошедшие реставрацию в 2016 году в секторе научной реставрации комплексного отдела хранения, консервации и реставрации фондов Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Специалисты осуществили реставрацию бумажной основы листов книжных блоков, изготовили новые переплеты с использованием кожи и мраморной бумаги, в том числе бумаги «павлинье перо», с золотым тиснением на корешках.

Замечательным украшением выставки являются «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» Павла Петровича Свиньина (Ч. 1-3, Санкт-Петербург, 1816-1818). Автор книги, издатель, коллекционер, художник, путешественник и переводчик, основатель журнала «Отечественные записки», представил в своем сочинении облик Санкт-Петербурга периода царствования императора Александра I. Свиньин повествует об основании города Петром Великим, о важнейших памятниках, достопримечательностях, музеях и редкостях столицы и пригородных императорских резиденций. Отдельные главы посвящены памятнику Петру I – «Медному всаднику», Казанскому собору, Летнему саду, Академии художеств, Павловску, Царскому Селу. «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» проиллюстрированы рисунками Свиньина, гравированными известными мастерами Галактионовым, Ческим, Колпаковым, Новиковым. После реставрации книга получила роскошный полукожаный переплет с золотым тиснением и бинтами на корешке.

Несомненный интерес вызовут редкие краеведческие издания, представленные на выставке.

Небольшая по формату книжка «Полярное лето» известного писателя-беллетриста XIX - нач. XX вв. Василия Ивановича Немировича-Данченко, изданная в 1892 году А. С. Сувориным в серии «Дешевая библиотека», включает в себя описание природы Кольского Севера, мурманских промыслов, жизни местного населения. Отдельные страницы книги посвящены древнейшему городу нашего края – городу Коле.

Экземпляр издания «Шкуна «Александр Ковалевский» Мурманской биологической станции» Александра Петровича Фан-дер-Флита (Санкт-Петербург, 1909), хранящийся сегодня в фондах библиотеки и также представленный на выставке, по-своему уникален. Книга сохранила владельческие признаки, подтверждающие, что данный экземпляр принадлежал известному ученому, гидрографу, исследователю Арктики Леониду Львовичу Брейтфусу и хранился в его личной библиотеке. Судя по автографу, книга была подарена ученому ее автором - Александром Петровичем Фан-дер-Флитом, инженером, профессором Политехнического института. Именно по проекту Фан-дер-Флита была построена парусно-моторная шхуна «Александр Ковалевский» для исследований Мурманской биологической станции.

В 1919 году Брейтфус передал свое книжное собрание в библиотеку Полярной комиссии Академии наук. Штемпель библиотеки Полярной комиссии также можно увидеть на титульном листе раритета.

В ходе прочих восстановительных работ специалисты отреставрировали типографскую обложку книги, на которой сохранился личный штемпель «Л. Брейтфус».