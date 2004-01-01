Книжный знак из собрания музея

Стремясь защитить свои коллекции книг, библиофилы и ценители наклеивают или проставляют на их страницах особые книжные знаки — экслибрисы (лат. «ex libris» – «из книг»). Своим современным и привычным для нас видом бумажного ярлыка, приклеиваемого на внутреннюю часть книжного переплета, экслибрис обязан книгопечатанию и немецким мастерам. Бывает он самым разным – простым и декоративным, черно-белым и цветным. Наиболее простой пример, знакомый каждому из нас с детства, – экслибрис библиотеки, проставленный на выдаваемых в школе учебниках. Эстетически он собой ничего не представляет, но несет важную информацию о владельце издания.

В экспозиции представлено более 120 экслибрисов, в т.ч. авторства М.А. Кирина, Т.Д. Ковригиной, С.К. Тюканова, Н.Г. Стрижака и прочих.