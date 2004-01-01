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Книжная планета

Выставка новых книг для детей и подростков

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События: Выставки.

В книгу «Если б у меня была своя планета» вошли рассказы из сборника «Похититель домофонов», ставшего лауреатом Международной детской литературной премии им. В. П. Крапивина. Здесь читатели смогут найти ответы на важные вопросы: Какие стихи любят черепахи? Что снится, если есть манную кашу? Почему дразнятся буквы? Зачем рисовать на домах самолёты? Для чего сушить подушки и ходить в каске круглый год?

«Стражи белых ночей» - это приключенческая и немного фантастическая повесть для детей старшего школьного возраста и их родителей, для всех, кто любит Санкт-Петербург и хочет лучше его узнать. Авторы - прозаик Анна Ремез и режиссёр, педагог по актёрскому мастерству Наталья Колотова. В самую короткую белую ночь, раз в сто лет, в Летнем саду встречаются Стражи города. Однажды злая Химера решает стереть город на Неве с лица земли. Стражи города вместе со школьниками Ксюшей и Петей делают всё возможное и невозможное, чтобы этого не произошло. Герои повести, названные родителями в честь Петра Великого и Ксении Блаженной, узнают о себе и о своём городе много удивительного.

Для семейного чтения будет интересна книга «Стойка на руках на уроках ботаники». Это сборник коротких рассказов о современной школе, написанных от лица пятиклассницы Маши Лукашиной.

Для тех, кому уже исполнилось 10 лет, предлагаем книгу «Смеяться и свистеть» Юрия Нечипоренко. Юрий Нечипоренко – писатель и ученый, лауреат литературных конкурсов. Рассказы в этой книжке полны искренности и озорства. Автору удается писать так, чтобы было интересно взрослым и детям. Недаром его книги о Гоголе и Ломоносове получили восторженные отзывы как критиков, так и подростков. Книга впервые полно представляет Нечипоренко-прозаика: она полна коротких историй, в которых почти отсутствует вымысел - но есть чудеса, которые являет нам живая жизнь.

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