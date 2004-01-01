Книжная галактика Кира Булычева

В октябре исполняется 85 лет со дня рождения русского советского писателя-фантаста, драматурга, сценариста и литературоведа Кира Булычева.

Свое настоящее имя автор - Игорь Всеволодович Можейко - скрывал до 1982 года, так как боялся, что руководство Института востоковедения посчитает написание фантастики несерьезным занятием, из-за чего автора уволят.

Писатель создал множество серий книг, среди которых – «Алиса Селезнева», «Веревкин», «ИнтерГпол», «Гусляр», «Доктор Павлыш» и другие.

Произведения нравятся детям и взрослым. Эта легкая и увлекательная фантастика обладает отличным юмором, захватывающим сюжетом и непредвиденной концовкой.

На выставке представлены сборники фантастических повестей о приключениях Алисы Селезневой. В том числе издания, где воспроизводятся рисунки самого известного иллюстратора писателя – Евгения Мигунова.