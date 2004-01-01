Книжная галактика Кира Булычева
Выставка ко Дню рождения известного писателя
Выставка ко Дню рождения известного писателя
В октябре исполняется 85 лет со дня рождения русского советского писателя-фантаста, драматурга, сценариста и литературоведа Кира Булычева.
Свое настоящее имя автор - Игорь Всеволодович Можейко - скрывал до 1982 года, так как боялся, что руководство Института востоковедения посчитает написание фантастики несерьезным занятием, из-за чего автора уволят.
Писатель создал множество серий книг, среди которых – «Алиса Селезнева», «Веревкин», «ИнтерГпол», «Гусляр», «Доктор Павлыш» и другие.
Произведения нравятся детям и взрослым. Эта легкая и увлекательная фантастика обладает отличным юмором, захватывающим сюжетом и непредвиденной концовкой.
На выставке представлены сборники фантастических повестей о приключениях Алисы Селезневой. В том числе издания, где воспроизводятся рисунки самого известного иллюстратора писателя – Евгения Мигунова.
Фарфоровая пластика из коллекции А.И. Макаровой
Выставка, посвященная двум писателям-юбилярам 2019 года – Грэму Грину и Урсуле Крёбер Ле Гуин