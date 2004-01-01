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Книжки читай и язык изучай!

Выставка книг из серии «Легко читаем по-английски», «Билингва», «Английский клуб» и «Иностранный язык: освой читая»

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События: Выставки.

Ваш ребенок подзабыл английский или вам самим требуется помощь в изучении языка? Тогда вам поможет наша выставка!

Здесь представлены книги из серии «Легко читаем по-английски», «Билингва», «Английский клуб» и «Иностранный язык: освой читая».

Среди оригинальных произведений есть «Гарри Поттер» и «Рони, дочь разбойника».

Для элементарного уровня чтения подойдут «Маугли», «Алиса в Зазеркалье» и «Английские народные сказки».

Новинка выставки – англоязычный комикс в мистическом жанре «Древние истории Лапландии», подаренный библиотекой Рованиеми. Эта книга может заинтересовать подростков и даже взрослых, поскольку чтение комикса - это один из эффективных способов изучения иностранного языка.

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