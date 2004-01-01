Книги-юбиляры 2020 года

Историки литературы точно знают, что знаменитая комедия «Лягушки» великого драматурга Аристофана вышла в свет 2425 лет тому назад, а героический французский эпос «Песнь о Роланде» отмечает своё 850-летие. Бессмертным влюблённым Ромео и Джульетте Шекспира исполняется 425 лет, а «Алиса в стране чудес» празднует 155-летие.

Карлсон и Пиноккио, герои «Поднятой целины» Шолохова, «Сын полка» Катаева и «Дядя Стёпа» Михалкова – все они являются юбилярами этого года.

Выставка представляет книги, прошедшие испытание временем и ставшие вехами мировой и отечественной литературы.