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Книги-юбиляры 2020 года

Выставка произведений, отмечающих в 2020 году круглую дату

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События: Выставки.

Историки литературы точно знают, что знаменитая комедия «Лягушки» великого драматурга Аристофана вышла в свет 2425 лет тому назад, а героический французский эпос «Песнь о Роланде» отмечает своё 850-летие. Бессмертным влюблённым Ромео и Джульетте Шекспира исполняется 425 лет, а «Алиса в стране чудес» празднует 155-летие.

Карлсон и Пиноккио, герои «Поднятой целины» Шолохова, «Сын полка» Катаева и «Дядя Стёпа» Михалкова – все они являются юбилярами этого года.

Выставка представляет книги, прошедшие испытание временем и ставшие вехами мировой и отечественной литературы.

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