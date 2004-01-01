Книги, которые раскрывают тайны военной техники

За всю историю человечества было сделано великое множество удивительных открытий и изобретений. Представляем выставку изданий об изобретениях в области военной техники, многие из которых появились именно в России.

Изобретательство и находчивость творят удивительные конструкции: вездеход Александра Пороховщикова, талантливого авиаконструктора; диковинная машина капитана Лебедева, похожая на гигантского фантастического паука; изобретение Василия Менделеева, инженера-кораблестроителя, который спроектировал танк «по-карабельному». Об этом написана книга Черненко «Танки и самоходные орудия».

Совершено уникальное издание обо всех видах военных кораблей и императорских яхтах второй половины XIX века - альбом «Русский флот». Издание выпущено по указу великого князя Александра Михайловича к 200-летию русского флота. Альбом был издан не только для специалистов морского дела, но и для всего образованного русского общества. Репринтное издание содержит рисунки художника - мариниста Василия Васильевича Игнациуса.

«Самые знаменитые» - занимательная книга о великих русских новаторах-изобретателях военной техники. Читатели узнают об Андрее Чохове (пушечного и литейного дел мастер), Павле Аносове (первый разгадал тайну булатной стали), Александре Можайском (предпринял первую попытку моторного полета на самолете собственной конструкции), Игоре Сикорском («бог» вертолетов), Фридрихе Цандере (один из пионеров ракетной техники, первой советской ракеты на жидком топливе - «ГИРД-X»), а также Михаиле Кошкине и его знаменитом танке Т-34 и многих других.

В книгу «Оружие России» включены все виды вооружения, существовавшие в России с древности до сегодняшнего дня.

Издание Андрея Почтарева «Российская авиация» знакомит с лучшими российскими военными и гражданскими самолетами и вертолетами, ставшими гордостью самолетостроения России.