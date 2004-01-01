Книги, которые научат быть счастливыми
Выставка изданий, которые помогут осознать счастливые моменты жизни
Выставка изданий, которые помогут осознать счастливые моменты жизни
В начале весны нередко пропадает желание двигаться вперед, радоваться жизни. Виной тому авитаминоз, усталость, стресс, выход из Полярной ночи. Что же делать в этой ситуации?
Предлагаем поправить эмоциональное состояние при помощи чтения книг. Такой метод коррекции настроения называется библиотерапия.
Итак, подборка изданий, которые помогут осознать счастливые моменты жизни.
Найти точку опоры и научиться любить себя с любыми особенностями и проблемами советует Екатерина Сигитова в «Рецепте счастья».
Как стать по-датски счастливым, даже если вы родились на другом конце света, расскажет Хелен Расселл в книге «Хюгге, или Уютное счастье по-датски».
Анна Бронс «Лагом. Ничего лишнего. Как избавиться от всего, что мешает. И стать счастливым». Лагом, в переводе со шведского, означает «достаточно, ничего лишнего». Это шведская философия и образ жизни. Как научиться жить осознано, ценить каждое мгновение и наслаждаться им? В книге даются исчерпывающие советы и приемы, которые помогут улучшить жизнь.
Майк Викинг «Lykke. В поисках секретов самых счастливых людей». Автор приглашает совершить вместе с ним кругосветное путешествие в поисках бесценных сокровищ - ключей от счастья. А дальше - каждому решать, как ими воспользоваться.
Джоанна Найлунд «SISU. Финские секреты упорства, стойкости и оптимизма». «Сису» - это дух стойкости и выносливости, внутренний стержень, помогающий справиться с любыми невзгодами. Финское «сису» можно описать одной фразой «Что должно быть сделано - то будет сделано, несмотря ни на что».
Бет Кемптон «Wabi Sabi . Японские секреты истинного счастья в неидеальном мире». Эстетика Wabi Sabi - это умение смотреть на мир и принимать его несовершенства, видеть в них красоту и радость.
Люк Мийяр, Доминик Барро «Joie de vivre. Секреты счастья по-французски». Эта книга раскроет читателю все секреты искусства счастья по-французски. Необязательно лететь в Париж, чтобы добавить в свою жизнь немного шика и радости.
Об особенностях южнокорейского счастья можно узнать из книги Лилии Илюшиной «Жизнь в стиле пали-палли». Корея находится в топе стран с самой высокой продолжительностью жизни. Одним словом, у этих ребят, полных бодрости духа и поразительных традиций, есть чему поучиться.
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.
Выставка изданий из цикла «Интеллектуальное чтение»