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Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных

Выставка произведений, повлиявших на умы целых поколений

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События: Выставки.

Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», который заставил людей задуматься об этике научных исследований. Романы Герберта Уэллса и Жюля Верна, раскрывшие перед читателями новые горизонты научных исследований и смелых гипотез. Одно из самых ярких произведений, обусловивших массовый интерес к жанру фэнтези - «Властелин колец» Джона Толкина. Произведения Артур Конан Дойла и другие издания.

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