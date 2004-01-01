Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных

Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», который заставил людей задуматься об этике научных исследований. Романы Герберта Уэллса и Жюля Верна, раскрывшие перед читателями новые горизонты научных исследований и смелых гипотез. Одно из самых ярких произведений, обусловивших массовый интерес к жанру фэнтези - «Властелин колец» Джона Толкина. Произведения Артур Конан Дойла и другие издания.