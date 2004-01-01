Книги, изменившие мир и не знавшие себе равных
Выставка произведений, повлиявших на умы целых поколений
Выставка произведений, повлиявших на умы целых поколений
Роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», который заставил людей задуматься об этике научных исследований. Романы Герберта Уэллса и Жюля Верна, раскрывшие перед читателями новые горизонты научных исследований и смелых гипотез. Одно из самых ярких произведений, обусловивших массовый интерес к жанру фэнтези - «Властелин колец» Джона Толкина. Произведения Артур Конан Дойла и другие издания.
Выставка в рамках цикла «С днем рождения, художник!»
Выставка живописи Екатерины Новиковой