Книга как произведение искусства

Искусство книги – это создание индивидуального облика книги с помощью полиграфических и художественных средств. Внешний вид книги, формат, переплёт, шрифт, декоративное убранство играют важную роль в ее восприятии. Все это является частью искусства художественного оформления книги.

На выставке представлены уникальные издания XIX – нач. XX вв., в том числе книги известных издателей М. О. Вольфа, А. Ф. Маркса, И. Д. Сытина, в полукожаных и коленкоровых переплетах с золотым и цветным тиснением.

Среди раритетов можно увидеть подносные, юбилейные и библиофильские нумерованные издания, являющиеся замечательными образцами книгопечатного и переплетного искусства начала XX века.

Издательские и владельческие переплеты старых книг, тисненные на корешках суперэкслибрисы, гравированные иллюстрации и иллюстрации-наклейки, проложенные тонкой бумагой, создают особую ауру, перенося нас в далекое прошлое.

Также на выставке экспонируются современные издания: «миниатюрки» из коллекции миниатюрных книг библиотеки, эксклюзивное подарочное издание, вышедшее ограниченным тиражом – альбом «Арчимбольдо» (1997), посвященный жизни и творчеству известного итальянского художника XVI века Джузеппе Арчимбольдо.