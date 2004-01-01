Клуб успешных мам

Выставка представляет книги, которые помогут мамам детей всех возрастов в воспитании любимых чад, придумывании семейных развлечений, решении проблем в воспитании, создании атмосферы любви и взаимопонимания. Книга Анны Быковой называется «Большая книга «ленивой мамы». Она рассказывает о том, как постепенно, день за днем, предоставлять ребенку чуть больше свободы и передавать ответственность за свои поступки. О том, как не изводить себя чувством вины и как с первого дня понимать, что ребенок – это Личность.

Книга Валентины Паевской «Я плохая мама?» научит видеть в воспитании ребенка приоритеты и распределять время таким образом, чтобы ребенок с помощью мамы развивался максимально гармонично при минимальных затратах времени.

Ася Ванякина в своей книге «Айсберг на ковре, или во что поиграть с ребенком» предлагает самые разные идеи развивающих и познавательных игр для детей от 1,5 до 5 лет, которые автор собирала и придумывала для своего сына.

«Я просто мама: идеи, советы и истории». Автор этого издания Лариса Суркова - писательница, признанный мастер детской и семейной психологии. В ее книгах родители найдут советы по воспитанию ребенка любого возраста.

Книги из серии «Академия психологии для родителей» дадут рекомендации родителям по воспитанию малышей.