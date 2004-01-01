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Выставка работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области
Выставка работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области
На выставке представлены лучшие работы участников коллективов, созданные за последний год.
В период выставки пройдут Дни открытых дверей клубов Школы ремесел.
Дополнительная информация по телефону: 45-08-60
Выставка, посвящённая 25-летию творческого объединения художников
Выставка Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко