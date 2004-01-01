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Клуб ˋ ОК

Выставка работ членов клубов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области

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События: Выставки.

На выставке представлены лучшие работы участников коллективов, созданные за последний год.

В период выставки пройдут Дни открытых дверей клубов Школы ремесел.

Дом ремесел
c 3 февраля по 5 марта
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-08-60

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