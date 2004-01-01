Клуб флористов «Белозор»

Выставка познакомит жителей и гостей Мурманской области с творчеством мастеров-флористов одного из старейших клубов Мурманского областного художественного музея.

Клуб «Белозор» создан в 1997 году и все 20 лет работает под руководством Кривошеевой Людмилы Ивановны, мастера своего дела, человека с заслуженным авторитетом, неиссякаемой творческой энергией.

Название клуба отражает природоохранную направленность творческой деятельности мастеров. Белозор – цветок, который в российской Арктике распространён от Мурманского берега до Чукотского полуострова и занесен в Красную книгу Мурманской области.

В экспозиции будет представлено более 70 работ, среди которых – работы ветеранов клуба.

Посетители увидят экспонаты, отличающиеся высоким уровнем художественного исполнения, узнаваемым авторским почерком. Богатство природных красок и форм отражено в пейзажах, натюрмортах, портретах, для создания которых использованы в основном растения, произрастающие на Кольском полуострове: береста, листья деревьев и кустарников, лепестки цветов, пух одуванчиков, ягель. Мастера в совершенстве владеют не только всеми видами декоративной плоскостной флористики, но и разрабатывают свои. Работы с изображением городских пейзажей, памятников города Мурманска, природы Кольского полуострова с узнаваемыми названиями: «Ждущая», «Кот Семён», «Водопад на реке Титовка», «Церковь «Спас на водах», «Осень в Хибинах», – наполнены любовью к родной природе, Кольскому Заполярью.

Новое поколение членов клуба – экспериментаторы в работе с природным материалом. Они стремятся выполнять композиции по своим зарисовкам, используют такие материалы, как злаковые, яичная скорлупа, кофе, измельченная цедра цитрусовых, луковая и чесночная шелуха, оболочка миндального зерна, различные приправы.