Классика встречает джаз

В программе - классика в джазовой обработке.

Композитор, вибрафонист Алексей Чижик.

В 1997-м окончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Работал в нескольких симфонических оркестрах, выступает как в джазовом, так и в классическом амплуа. Единственный вибрафонист в России, владеющий техникой игры пятью палочками.

Сотрудничал с такими музыкантами, как Пласидо Доминго, Мстислав Ростропович, Уинтон Марсалис, Марис Янсонс, Андрей Кондаков, Давид Голощёкин, Аркадий Шилклопер, Владимир Ашкенази, Кшиштоф Пендерецкий, Эдди Гомес, Ларри Портер, Билли Драммонд, Андреа Марчелли, Джей Ди Уолтер. С 2010 года выступает с джаз-трио Эккехарда Вёлька (Берлин).

Давал сольные концерты в залах Санкт-Петербургской филармонии, Капелле Санкт-Петербурга, Смольном соборе, Филармонии джазовой музыки. Участник джазовых фестивалей в Санкт-Петербурге (JazzQ), Москве («Сити-джаз-фест»), Мурманске (Barents Jazz & Blues Festival), Чите («Цветущий багульник»), Кракове («Дни Санкт-Петербурга»), Таллине, Берлине, Нарве и Бад-Хомбурге.

Выступает в качестве тапера на различных сценах Петербурга, а также гастролирует с программами музыки немого кино. Принимал участие в показе ретрофильмов в кинотеатре «Аврора», посвященном столетию кинотеатра. В 2018 году был членом жюри конкурса исполнителей на ударных инструментах Italy PAS в Пескаре (Италия).



Контрабасист-виртуоз Владимир Волков давно стал в России классиком независимой сцены. Волков — это мгновенное перевоплощение, симбиоз жанров и стилей, соприкосновение и взаимопроникновение академического бэкграунда, авангарда, поставангарда, джаза, фолка, экспериментального рока, киномузыки, театра, минимализма, барокко и арт-рока.