Черно-белые снимки не теряют своей актуальности со времен изобретения первых фотоаппаратов. Раньше просто не было альтернативы, а сейчас ч/б - это практически отдельная ветвь развития фотографии. И она имеет своих приверженцев и среди авторов, и среди зрителей.

«Что привлекает меня в черно-белой фотографии?Отчасти, конечно, ностальгия. По тому непередаваемому ощущению рождения линий и пятен на чистом листе бумаги в кювете. Но в гораздо большей степени – непередаваемый шарм лаконичности и одновременно многозначительности, который ей присущ. Бескрайний простор для фантазий и ассоциаций, механизм которых включается уже при первом взгляде на фотографию. Больше возможности интерпретации сюжета зрителем, в зависимости от его опыта, настроения, характера, фантазий…» - рассказывает автор фотовыставки «Классический пейзаж».

Геннадий Субач намеренно не подписывает места съемки. Ведь совершенно не важно, в какой точке пространства возник тот, или иной образ. Каждый кадр – одновременно и конкретный сюжет, и обобщение.

Уважаемые мурманчане и гости города! Приглашаем вас разделить с автором фотовыставки удовольствие прикоснуться к очаровательному миру монохрома, заглянуть в него, заглянуть в себя.