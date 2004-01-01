Ограничения: 6+

Вы когда-нибудь были на неизведанном море? Не были? Да нет, вы точно на нем были. И сейчас вы на нем находитесь. Ведь это – ваша жизнь. И каждый путешествует по ней в поисках своей мечты. Вы этом спектакле вы увидите, каким увлекательным и загадочным может быть путь к ней. Как с течением времени она меняет свои очертания. И как, наконец-то достигнув ее, ты видишь, что твоя мечта гораздо шире, чем ты мог себе представить, как она меняет тебя и открывает совсем новые горизонты. Отправляйтесь с нами в путешествие, и мы расскажем вам историю одной мечты...

Режиссер-постановщик: Елена Уварова

Художник-постановщик: Светлана Шахновская

Хореограф: Мария Пысина

В спектакле заняты учащиеся ДТШ