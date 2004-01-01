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Кисть в женской руке

Выставка изданий, посвященных женщинам-художникам

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События: Выставки.

В мире живописи существуют как художники-мужчины, так и художники-женщины. К сожалению, женщин-художниц знают немногие. У всех на слуху разве только несколько имён, среди которых Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова, Фрида Кало, Маргарет Кин. Между тем, знаменитые художницы прошлого и современности ничем не уступают художникам-мужчинам. Их живопись такая же талантливая, виртуозная, самобытная. Доказательством этому служат издания, представленные на выставке: это и иллюстрированная монография Аллы Русаковой «Зинаида Серебрякова»,  и книга Екатерины Древиной  «Надежда Удальцова», и роман – биография Доминик Бона «Берта Моризо». Такие разные, такие уникальные, храбрые, упрямые, талантливые…

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