Кисть в женской руке

В мире живописи существуют как художники-мужчины, так и художники-женщины. К сожалению, женщин-художниц знают немногие. У всех на слуху разве только несколько имён, среди которых Зинаида Серебрякова, Наталья Гончарова, Фрида Кало, Маргарет Кин. Между тем, знаменитые художницы прошлого и современности ничем не уступают художникам-мужчинам. Их живопись такая же талантливая, виртуозная, самобытная. Доказательством этому служат издания, представленные на выставке: это и иллюстрированная монография Аллы Русаковой «Зинаида Серебрякова», и книга Екатерины Древиной «Надежда Удальцова», и роман – биография Доминик Бона «Берта Моризо». Такие разные, такие уникальные, храбрые, упрямые, талантливые…