Кинотеатр открыл бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, у кого сейчас нет подписки (в том числе, на Яндекс.Плюс). Воспользоваться этим смогут и те, кто раньше оформлял подписку на пробный период, а потом не продлил ее. КиноПоиск HD доступен на всех платформах: Smart TV, ПК и мобильные приложения. Промокод POKAVSEDOMA действует только на территории России.

По промокоду доступно более 7 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов. А еще вы сможете пользоваться всеми возможностями подписки «Яндекс.Плюс» – это «Яндекс.Музыка» без ограничений, скидки в «Яндекс.Такси» и другие преимущества.

Активировать промокод можно по ссылке.