Киномарафон «Северный Характер»

Мурманск в пятый раз станет отправной точкой киномарафона «Северный Характер». В 2017 году, который объявлен годом особо охраняемых природных территорий, кинопоказы пройдут под девизом: «КИНО! ВЕСНА! ПРИРОДА!».

С 2013 года киномарафон, организованный телекомпанией «ТВ-21» при поддержке Правительства Мурманской области, компании Норникель, даёт возможность жителям всех городов и посёлков региона увидеть лучшие фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный Характер».

В программу социо-культурного проекта отобрано 10 работ. Вот некоторые из них: «Горная болезнь», «Первый рассвет», «Веду я лодку», «Дед» и другие. Все ленты отмечены наградами кинофестиваля «Северный Характер» и других престижных кино-конкурсов.

Особым гостем киномарафона станет известный российский актёр и режиссёр Владимир Шевельков. Его зрители помнят по фильму «В моей смерти прошу винить Клаву К», «Гардемарины» и другим.

Программа киномарафона

2 февраля

19:00 в кинотеатре «Аврора» состоится церемония открытия киномарафона и российская премьера фильма «О чём молчат французы» (2016 г., режиссёр Владимир Шевельков). Автор картины лично представит фильм мурманским зрителям и ответит на вопросы публики.

3 февраля

17:00 в Детской театральной школе состоится запись программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» с участием Владимира Шевелькова. Гость из Санкт-Петербурга ответит на вопросы журналиста Юрия Ерофеева и зрителей. Впервые за пять лет выхода программы в эфир она будет записываться с участием зрителей в режиме «прямого эфира». Владимир Алексеевич выберет и отметит лучшие вопросы.

Подробную информацию о графике показов фильмов Вы можете найти на сайте телекомпании ТВ-21