КиноМания атакует!

Если ты знаешь все новинки телеиндустрии, если не пропускаешь ни одной церемонии награждения или говоришь цитатами великих актеров и их легендарных персонажей, если у тебя есть абонемент на «Кинопоиске» – тогда встречаемся 28 августа в 14:00 на платформе ZOOM, где пройдёт квиз про кино.

Организаторы мероприятия: областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Клуб

интеллектуальных игр «Полярная сова». Принять участие в квизе может команда, состоящая из 5-ти человек. Энциклопедическим знатоком кино быть не обязательно (хотя эрудиция, конечно, будут преимуществом), а вот логика, смекалка, умение работать в команде и чувство юмора пригодятся.

Задания разработаны профессионалами - авторами всероссийских проектов «60 секунд» и «Игра головой». Вас ждут разнообразные конкурсы с понятными правилами, много призов и хорошего настроения!

Участие в игре бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому требуется регистрация. Чтобы подать заявку на игру пройдите по ссылке.