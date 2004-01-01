В рамках проекта проходят лекции, кинопоказы, дискуссии. Программа «Киноклуба» составлена в хронологическом порядке – от шедевров немого кино к кино авторскому. Зрителя ждет знакомство с советскими и российскими фильмами, европейскими и азиатскими лентами.

Встречи в «Киноклубе» дадут возможность не только посмотреть редкие киноработы, но и обменяться впечатлениями, обсудить увиденное с другими зрителями.

В марте мероприятия проекта посвящены золотому веку Голливуда. 7 марта пройдет показ фильма «Волшебник страны Оз» режиссера В. Флеминга, снятого в 1939 году.