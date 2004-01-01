В рамках проекта будут проходить лекции, кинопоказы, дискуссии. В феврале мероприятия проекта посвящены истокам кинематографа и немому кино. Первая лекция - «От истоков кино», просмотр фильма Тьерри Фремо «Люмьеры!».

«Люмьеры!» 2016

В путешествие во вселенную Люмьеров, создателей кинематографа, вас приглашает Тьерри Фремо, директор Каннского фестиваля. С юмором и истинно киноманской страстью он раскроет перед вами мир первых кинолент, запечатлевших уникальные образы мира и Франции начала века. Фильмы Люмьеров — трогательные и в чем-то смешные первые шаги кино — искусства, которое завоюет весь мир.