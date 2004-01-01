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Кинохроника

Трибьют-группа «Кино»

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События: Концерты.

Группа Кинохроника образована в Санкт-Петербурге в 2017 году как проект памяти Виктора Робертовича Цоя. Единственная в России трибьют-группа, исполняющая концертные программы песен группы Кино "1989-1990" годов в оригинальных аранжировках.

Атмосфера, неизменный образ и вокал заставят окунуться вас в то время, когда группа Кино стала на пике популярности в СССР! 

Их объединяет одно целое-это любовь к творчеству Виктора Цоя и группе Кино. И они хотят дарить эту любовь людям, сделать так, чтобы жители нашей страны не забывали легендарного поэта и музыканта эпохи конца XX века Виктора Робертовича Цоя.

Rock'n'Roll music bar
24 января
19:00
Цены

500 р.

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