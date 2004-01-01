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Кино с тифлокомментариями

Специальные показы для детей и взрослых с нарушениями зрения

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События: Видеотрансляции.

«МегаФон» приглашает детей и взрослых с нарушениями зрения на бесплатные семейные просмотры российских фильмов «Жили-были мы» и «Собачий рай» режиссеров Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой.

Тифлокомментарии – это возможность представить, что происходит на экране, даже когда киногерои ничего не говорят. В этом году бесплатные показы для слепых и слабовидящих организуются «МегаФоном», благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» и «Студией Первый А» в 14 регионах страны. В целом проект существует уже более трех лет. Для людей с нарушением зрения специальные кинопоказы – зачастую единственная возможность познакомиться с новинками российского кино.

Посетители кинотеатра «Одиссея» увидят две киноленты: семейный фильм-сказку «Жили-были мы» по мотивам повести «Хрустальный ключ», ставшей лауреатом III Международного конкурса имени Сергея Михалкова, и драму для семейного просмотра «Собачий рай», доступный к просмотру детям от 12 лет.

Одиссея
29 января
15:00
16:50
19:00
Цены

О наличии мест в зале можно узнать по телефону кинотеатра 788-077

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