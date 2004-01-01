Ограничения: 6+

В Москве прошел VIII Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Это событие, стирающее границы между людьми с инвалидностью и без, проводится Региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» с 2002 года. За это время 700 фильмов из 55 стран увидело более 20 000 зрителей. В программу вошли 72 картины из 20 стран для взрослых и детских показов.

Это уникальный для нашей страны фестиваль фильмов, которые не просто затрагивают проблемы или успехи людей с инвалидностью, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас.

Организаторами в Мурманске в этом году выступила Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей Дети-Ангелы Мурмана.

Программа открытия кинофестиваля:

с 12:00 – детская программа (6+)

с 15:00 – взрослые показы (12+)

Начиная с открытия в Мурманске и области будут проходить показы фильмов-призёров кинофестиваля в различных учреждениях и организациях города. Следите за новостями в группе ВК