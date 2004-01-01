Кибернетика: захватят ли машины мир?
Научно-популярная лекция Алексея Егорова
Научно-популярная лекция Алексея Егорова
Алексей Егоров – молодой талантливый учёный, аспирант, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем и член Бюро Совета молодых учёных и специалистов Московского инженерно-физического института, член Президиума «Российского союза студенческих организаций», победитель «Всероссийского инженерного конкурса-2014».
Спикер расскажет о становлении кибернетики как науки, о том, чем кибернетика занимается сейчас, какими характеристиками наделяет человек машины, и какие угрозы ожидают людей.
Лекция организована Информационным центром по атомной энергии г. Мурманска.