Кибернетика: захватят ли машины мир?

Алексей Егоров – молодой талантливый учёный, аспирант, инженер Института интеллектуальных кибернетических систем и член Бюро Совета молодых учёных и специалистов Московского инженерно-физического института, член Президиума «Российского союза студенческих организаций», победитель «Всероссийского инженерного конкурса-2014».

Спикер расскажет о становлении кибернетики как науки, о том, чем кибернетика занимается сейчас, какими характеристиками наделяет человек машины, и какие угрозы ожидают людей.

Лекция организована Информационным центром по атомной энергии г. Мурманска.