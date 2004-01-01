Кейко Мацуи – пианистка и композитор, которая, без преувеличения, покорила весь мир и стала живой легендой. Её страсть к музыке проявилась в пятилетнем возрасте, и с тех пор роман таланта из Японии, по имени Кейко Мацуи и музыки не угасает ни на минуту. Дискография Кейко насчитывает более 20 альбомов, а первый из них «Капля воды» увидел мир в далеком 1987 году.



Не только любители музыки, но и критики затрудняются дать однозначное описание стиля, в котором работает Кейко. Среди её работ Вы найдёте произведения, которые называют «современным джазом» или даже «современной музыкой для взрослых», но кроме джазовых интонаций в её творчестве определённо присутствует составляющая нью-эйдж. Это отличный расслабляющий фон для любого времени суток и любой компании.



Кейко Мацуи по праву считается одной из самых ярких звезд в области инструментальной музыки. Она обладает талантом написания незабываемых мелодий, которые описывает как «зеркало, или отражения себя в любой момент». Вольная душа и творческие гены обеспечили ей невероятную возможность делить сцену с такими известными личностями, как Стиви Уандер, Майлс Дейвис, Дэйв Коз, Хью Масекела и Боб Джеймс.



Музыка Кейко Мацуи не знает границ, а смешения музыкальных влияний сделали ее стиль поистине уникальным.