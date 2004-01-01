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Музыкально-литературная композиция по произведению Марины Цветаевой «Феникс»

Евгений Князев – народный артист России, актер Московского академического театра им. Евгения Вахтангова.Исполнитель главных ролей в телесериалах «Вольф Мессинг», «Убить Сталина», «Поминальная молитва» и других. Ректор Академии театрального искусства им. Б.В. Щукина.



Моноспектакль «Казанова» поставлен по мотивам пьесы Марины Цветаевой «Феникс». Это произведение, написанное в 1919 году, признаётся самой сильной из романтических пьес Цветаевой. Блестящий стихотворный язык сочетается в ней с исторической достоверностью. В основу пьесы положены главы из мемуаров Джакомо Казановы о последних годах его жизни в замке Дукс. Марина Цветаева дополнила мемуары, сочинив предсмертную встречу Казановы с юной девочкой Франциской, которая по воле ее фантазии стала предметом платонической любви Казановы, его ученицей и наследницей.

Магнетический голос актёра поведает о самой большой любви и самой большой трагедии в жизни знаменитого героя. Новая программа неразрывно связана с одним из шедевров Вахтанговской сцены — спектаклем «Три возраста Казановы».



Евгений Князев: «Там история про человека, у которого была ярчайшая жизнь, с огромным количеством дел, и в то же время было огромное количество увлечений. И вот все закончилось. И действие происходит в последний час 1799 года. Казанова, которому 79 лет, перебирает всю свою жизнь, и он понимает, что он остался к концу жизни один. И именно в тот момент, когда он это осознает, ему попадается письмо. Это первая его и единственная любовь оставила ему как бы такое завещание…»