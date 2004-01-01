131375

Кай Метов

Концерт народного артиста России

0
Я иду
Ваша оценка
События: Конкурсы.

Приехав покорять большую сцену из Караганды, Кай пополнил ряды музыкальной «пионерии» и стал одним из символов 90-х годов, самым многотиражным российским исполнителем. Метов отвергал все советы критиков завязать с сольным творчеством, выпускал альбомы, время от времени «встряхивая» слушателей неожиданно громкими хитами.

Билеты на концерт Кая Метова - отличный подарок любимой женщине! Дарите впечатления, а Шуры-Муры позаботятся о вашем отдыхе!

Шуры-Муры
8 марта
19:00
Цены

Справки по телефону: 60-28-28

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?