Приехав покорять большую сцену из Караганды, Кай пополнил ряды музыкальной «пионерии» и стал одним из символов 90-х годов, самым многотиражным российским исполнителем. Метов отвергал все советы критиков завязать с сольным творчеством, выпускал альбомы, время от времени «встряхивая» слушателей неожиданно громкими хитами.

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