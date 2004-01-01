Kavabanga & Depo & Kolibri – хип-хоп авторы душевных хитов, которые смогли в обход контрактов и продюсеров произвести настоящий фурор и заработать признание многочисленных слушателей.

Чертовски мелодичные и харизматичные парни покоряют своей честностью и неподдельной искренностью. Этим парням вновь удалось взорвать все чарты и плейлисты слушателей хитами: "Фиолетово", "Витамин", "Нет связи", "Пьяную домой".