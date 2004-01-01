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KAVABANGA DEPO KOLIBRI

Концерт исполнителей с новой программой

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События: Концерты.

Kavabanga & Depo & Kolibri – хип-хоп авторы душевных хитов, которые смогли в обход контрактов и продюсеров произвести настоящий фурор и заработать признание многочисленных слушателей.

Чертовски мелодичные и харизматичные парни покоряют своей честностью и неподдельной искренностью. Этим парням вновь удалось взорвать все чарты и плейлисты слушателей хитами: "Фиолетово", "Витамин", "Нет связи", "Пьяную домой".

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7 декабря
20:00

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