131212

Каста

Концерт лучшей рэп-группы страны в Мурманске!

0
Я иду
Ваша оценка
События: Концерты.

Каста, несомненно, является лицом отечественного хип-хопа. Одна из самых известных и титулованных рэп-команд России! Влади, Шым, Хамиль, Змей спустя два года снова в Мурманске, чтобы представить Вам свою новую программу и исполнить всем известные старые хиты!

Pin up
6 мая
19:00
Цены

от 900 р.

Билеты можно приобрести в магазине KOSKOZO (Ленина, 45)

Подробная информация в группе ВК

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?