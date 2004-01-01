Каста
Концерт лучшей рэп-группы страны в Мурманске!
Концерт лучшей рэп-группы страны в Мурманске!
Каста, несомненно, является лицом отечественного хип-хопа. Одна из самых известных и титулованных рэп-команд России! Влади, Шым, Хамиль, Змей спустя два года снова в Мурманске, чтобы представить Вам свою новую программу и исполнить всем известные старые хиты!
от 900 р.
Билеты можно приобрести в магазине KOSKOZO (Ленина, 45)
Подробная информация в группе ВК
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