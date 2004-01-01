Каста, несомненно, является лицом отечественного хип-хопа. Одна из самых известных и титулованных рэп-команд России! Влади, Шым, Хамиль, Змей спустя два года снова в Мурманске, чтобы представить Вам свою новую программу и исполнить всем известные старые хиты!