Каспийский груз

Мрачная и таинственная, легендарная группа снова посетит Мурманск! И, к сожалению, в последний раз, так как коллектив объявил о прекращении музыкальной деятельности. Прослушать последний альбом дуэта из Баку - «Саундтрек к так и не снятому фильму» и самые громкие хиты вы сможете в клубе Pin Up! Больше такой возможности не будет, торопитесь купить билеты!