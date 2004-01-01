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Каспийский груз

Прощальный концерт группы в Мурмнаске!

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События: Концерты.

Мрачная и таинственная, легендарная группа снова посетит Мурманск! И, к сожалению, в последний раз, так как коллектив объявил о прекращении музыкальной деятельности. Прослушать последний альбом дуэта из Баку - «Саундтрек к так и не снятому фильму» и самые громкие хиты вы сможете в клубе Pin Up! Больше такой возможности не будет, торопитесь купить билеты!

Pin up
15 сентября
18:00
Цены

900-2700 р.

Продажа билетов:

  • магазин «KOSKOZO» (Ленина, 45; тел.: 4-777-60) 
  • магазин «JACK & JONES FAN CLUB MURMANSK» (Ленина, 45)

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