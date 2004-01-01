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Картономания

Конкурс картонных марионеток

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События: Конкурсы, Соревнование, Творческая встреча, Фестивали.

Картономания – это грандиозный и эпичный фестиваль-парад гигантских картонных марионеток, принять участие в котором могут все желающие.

Большущие картонные марионетки под управлением команд-участников конкурса исполнят зажигательные и яркие танцы. Три лучших команды с самыми бомбическими марионетками получат главные призы!

Вам нужно:

  • Сколотить команду, придумать ей название
  • Зарегистрировать ее на сайте
  • Внести взнос на организационные расходы

Торопитесь – чем быстрее Вы зарегистрируетесь, тем дешевле Вам обойдется взнос на организационные расходы. 

На конкурсе Вам предстоит:

  • Собрать марионетку по нашим инструкциям, украсить ее и нарядить
  • Распределить роли в команде, кто какой частью марионетки будет управлять
  • Выступить перед Жюри со своим танцем Марионетки под современную музыку

Мы предоставим расходные материалы, картон, раскройки марионеток и инструкции по сборке.

Мы ждем Вас на нашем фестивале!

Цены

до 1 июня – 300 р.

с 1 июня по 10 июня – 600 р.

с 10 июня по 22 июня – 1500 р.

в День Мероприятия – 2000 р.

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