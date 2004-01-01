Картономания
Конкурс картонных марионеток
Конкурс картонных марионеток
Картономания – это грандиозный и эпичный фестиваль-парад гигантских картонных марионеток, принять участие в котором могут все желающие.
Большущие картонные марионетки под управлением команд-участников конкурса исполнят зажигательные и яркие танцы. Три лучших команды с самыми бомбическими марионетками получат главные призы!
Вам нужно:
Торопитесь – чем быстрее Вы зарегистрируетесь, тем дешевле Вам обойдется взнос на организационные расходы.
На конкурсе Вам предстоит:
Мы предоставим расходные материалы, картон, раскройки марионеток и инструкции по сборке.
Мы ждем Вас на нашем фестивале!
до 1 июня – 300 р.
с 1 июня по 10 июня – 600 р.
с 10 июня по 22 июня – 1500 р.
в День Мероприятия – 2000 р.