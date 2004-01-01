Картономания – это грандиозный и эпичный фестиваль-парад гигантских картонных марионеток, принять участие в котором могут все желающие.

Большущие картонные марионетки под управлением команд-участников конкурса исполнят зажигательные и яркие танцы. Три лучших команды с самыми бомбическими марионетками получат главные призы!

Вам нужно:

Сколотить команду, придумать ей название

Зарегистрировать ее на сайте

Внести взнос на организационные расходы

Торопитесь – чем быстрее Вы зарегистрируетесь, тем дешевле Вам обойдется взнос на организационные расходы.

На конкурсе Вам предстоит:

Собрать марионетку по нашим инструкциям, украсить ее и нарядить

Распределить роли в команде, кто какой частью марионетки будет управлять

Выступить перед Жюри со своим танцем Марионетки под современную музыку

Мы предоставим расходные материалы, картон, раскройки марионеток и инструкции по сборке.

Мы ждем Вас на нашем фестивале!