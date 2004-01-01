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Карл Маркс

Конференция к 200-летию со дня рождения философа

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События: Конференции, Лекции.

Конференция посвящена 200-летию со дня рождения немецкого философа, социолога, экономиста, общественного деятеля Карла Генриха Маркса. Она организована совместно со Всероссийским Созидательным Движением «Русский Лад».

С сообщением о жизни и деятельности великого мыслителя XIX века выступит руководитель Всероссийского Созидательного Движения «Русский Лад», депутат Мурманской областной Думы Михаил Антропов. О значении «Манифеста Коммунистической партии» для рабочего движения расскажет депутат Мурманской областной Думы Геннадий Степахно. Историк Виктор Гнатюк выступит с сообщением «Прав ли доктор Маркс?». Тему «Капитал Карла Маркса: научное исследование капитализма» осветит историк Валерий Черник. Представитель РЖД Геннадий Бабанин прочтет поэтические строки, посвященные великому мыслителю.

Выступления участников конференции будут сопровождаться показом видеосюжетов, посвященных теории Карла Маркса.

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