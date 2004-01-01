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Карл Брюллов

Выставка из собрания Русского музея

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События: Выставки.

Произведения Брюллова – одного из крупнейших отечественных художников XIX столетия – занимают особое место в коллекции Русского музея. Масштабные исторические полотна, парадные портреты и монументальные работы принесли мастеру большую известность еще при жизни. Среди ценителей его творчества были члены императорской семьи, поэты, писатели, драматурги.

В произведениях Брюллова сочетаются верность строгой и завершенной классической форме и свойственное романтизму глубокое и проницательное постижение личности человека, пристальный интерес к драматическим коллизиям истории и современности. Выставка, включающая 49 картин и рисунков Карла Брюллова и его учеников, демонстрирует масштаб влияния «Великого Карла» в контексте позднего романтизма.

Художественный музей
c 11 сентября по 15 ноября

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