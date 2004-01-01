В Мурманском колледже искусств представит свою концертную программу известный в Финляндии пианист и музыкальный педагог Кари Тиккала. Кроме того, 5 декабря Тиккала выступит в Мурманском отделении Генерального консульства Финляндии. А также, проведет собственный мастер-класс студентам Мурманского колледжа искусств и музыкальных школ города Кировск и Апатиты.

Эти гастроли являются проектом Российско-Финляндского Культурного форума и его организовали представительство Финско-Русского общества в городе Кеми совместно с представительством общества Дружбы «Россия-Финляндия» в городе Мурманске, Дворцом Культуры и Художественной школой города Кировск, Художественной школой города Апатиты, а также Мурманским отделением Генерального консульства Финляндии.

Родившийся в северной части Финляндии Кари Тиккала переехал на юг в Хельсинки, где окончил Музыкальную академию имени Яна Сибелиуса. Он учился у известных музыкальных педагогов Финляндии, России и Швейцарии.

В течение двух десятилетий пианист дает сольные концерты в лучших залах Швеции, Норвегии, России, Швейцарии, Франции, Германии и Кубы. Выступает в межнациональных культурных событиях.

Тиккала получил широкую известность после победы в самом значимом в Финляндии конкурсе пианистов имени Май Линд в 1988 году.

Кари Тиккала преподает игру на фортепиано и клавесине в Музыкальном институте в Хельсинки. Будучи камерным пианистом, он выступает в роли наставника для студентов-музыкантов Академии имени Сибелиуса.