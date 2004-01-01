Карэн Шахгалдян и Петр Макаров

Программа концерта

Тартини-Крейслер - Соната «Дьявольские трели» для скрипки и фортепиано

Григ - Соната №2 для скрипки и фортепиано

Шоссон - Поэма

Чайковский - Русский танец из балета «Лебединое озеро»

Сарасате - Интродукция и тарантелла

Судьба Карэна Шахгалдяна была предопределена, пожалуй, еще до рождения: редко в семьях профессиональных музыкантов дети становятся спортсменами или учеными. Тем не менее, в данном случае семейные традиции сыграли скорее вспомогательную роль в становлении музыканта, поскольку природа щедро наградила Карэна талантом. По признанию публики и критиков Карэн Шахгалдян - один из самых ярких молодых представителей московской музыкальной школы.

Заниматься музыкой Карэн Шахгалдян начал с 5 лет в Брянской музыкальной школе, в этом же возрасте он начал выступать. Сегодня он - выпускник Московской государственной консерватории, класса знаменитого профессора Виктора Третьякова. В 2003 году Карэн закончил аспирантуру по классу скрипки под руководством прославленного профессора Майи Самуиловны Глезаровой. За плечами молодого музыканта гастроли во множестве городов России, победа на международном конкурсе, мастер-классы с выдающимися скрипачами современности. Карэн играл в оркестре "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова.

В 1997 году Карэн Шахгалдян становится стипендиатом Фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича и получает стипендию Д.Ойстраха. В этом же году Карэн становится стипендиатом Фонда имени профессора Ю.И.Янкелевича.

В 1999 году Карэн Шахгалдян становится Лауреатом международного конкурса имени Пабло Сарасате в Испании.

Все эти годы Карэн выступает в Большом и Малом залах Московской консерватории, дает концерты по всей России и за рубежом.

"Я не мыслю себя без скрипки, без музыки. Я очень люблю российскую публику, которая, несмотря ни на что, с радостью ходит на классические концерты. Я счастлив, что у меня что-то получается, но после каждого концерта хочется заниматься и совершенствоваться еще больше. Ведь искусство не знает пределов гармонии и совершенства, и исполнителю всегда есть, куда расти. Уверен, пройдут столетия, а мы все равно будем слушать Баха, Моцарта и Чайковского. Это же вечность!"



Композитор и пианист Пётр Макаров – известный и любимый многими заполярный артист. Заведующий музыкальной частью мурманского театра кукол. Много и плодотворно сотрудничает с Мурманской филармонией, участник ансамбля «Легкие люди». Как исполнитель принимает самое активное участие в различных международных фестивалях и проектах. С интересом подходит к воплощению различных творческих экспериментов, регулярно выступает с другими исполнителями – как в Мурманской области, так и за ее пределами.