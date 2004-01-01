Карелия – край древний и прекрасный. Еще в VII веке эту территорию населяло племя корелов, от которого произошло ее средневековое название — Корельская земля. Природа Карелии с ее лесами, скалами, озерами не оставляет равнодушным никого. Ее старинные деревни и города по-прежнему остаются бесконечным источником вдохновения. Даже их названия кажутся волшебными, сказочными.



В экспозиции будут представлены живописные работы из собрания музея, в которых оживает красота заповедных мест Карельского края.



Гости увидят картины таких художников, как Юнтунен Ольга Никитична, Галахов Николай Николаевич и Френц Гарри Рудольфович.