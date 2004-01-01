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Карелия

Выставка к 100-летию Республики

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События: Выставки.

Карелия – край древний и прекрасный. Еще в VII веке эту территорию населяло племя корелов, от которого произошло ее средневековое название — Корельская земля. Природа Карелии с ее лесами, скалами, озерами не оставляет равнодушным никого. Ее старинные деревни и города по-прежнему остаются бесконечным источником вдохновения. Даже их названия кажутся волшебными, сказочными.

В экспозиции будут представлены живописные работы из собрания музея, в которых оживает красота заповедных мест Карельского края.

Гости увидят картины таких художников, как Юнтунен Ольга Никитична, Галахов Николай Николаевич и Френц Гарри Рудольфович.

Художественный музей
c 2 по 27 октября

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