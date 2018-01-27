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Карапузы, на старт!

Семейный праздник

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События: Детские праздники.Возраст: Для всей семьи.

Приглашаем мурманчан на большой семейный праздник! Наш главный принцип – все развлечения бесплатно! Вас ждут игры, дегустации, аниматоры, конкурсы, возможность получить призы! И главное – чемпионат по забегу в ползунках!

Если у вас есть ребенок до 3-х лет (а может, и не один) и он большой любитель ползать – это соревнование для вас! 

Настоящие судьи с секундомерами, множество подарков победителям и специальные номинации для групп поддержки.

Заявки принимаются строго на электронный адрес: konkurskpvv@gmail.com Не забудьте указать ФИО участника, возраст и контактный телефон родителя.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-21-10

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