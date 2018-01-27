Карапузы, на старт!
Семейный праздник
Семейный праздник
Приглашаем мурманчан на большой семейный праздник! Наш главный принцип – все развлечения бесплатно! Вас ждут игры, дегустации, аниматоры, конкурсы, возможность получить призы! И главное – чемпионат по забегу в ползунках!
Если у вас есть ребенок до 3-х лет (а может, и не один) и он большой любитель ползать – это соревнование для вас!
Настоящие судьи с секундомерами, множество подарков победителям и специальные номинации для групп поддержки.
Заявки принимаются строго на электронный адрес: konkurskpvv@gmail.com Не забудьте указать ФИО участника, возраст и контактный телефон родителя.
Дополнительная информация по телефону: 45-21-10