Капитанская дочка

Телеспекталь по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина.

Молодой дворянин Пётр Гринёв направляется на службу в Белогорскую крепость. В гарнизоне он влюбляется в дочь капитана Миронова Машу и дерётся из-за неё на дуэли с офицером Швабриным. Чувства Маши ответны, но родители Гринёва против брака своего сына.

После захвата крепости Емельян Пугачёв расправляется с капитаном Мироновым и его женой, Маше удаётся спастись. Гринёву также оставлена жизнь, так как в своё время он по-человечески отнёсся к предводителю восстания.

Испытывающий к Гринёву ненависть Швабрин доносит на юношу после разгрома бунта, и того арестовывают за государственную измену. Маша просит императрицу помиловать возлюбленного.

Страна: СССР

Год: 1978

Режиссёр: Павел Резников

Жанр: Телеспекталь

Язык: русский

Хронометраж: 2 часа 43 минуты

Возраст: 16+