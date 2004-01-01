Капитанская дочка
Театр на экране «Одиссеи»
Театр на экране «Одиссеи»
Телеспекталь по мотивам одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина.
Молодой дворянин Пётр Гринёв направляется на службу в Белогорскую крепость. В гарнизоне он влюбляется в дочь капитана Миронова Машу и дерётся из-за неё на дуэли с офицером Швабриным. Чувства Маши ответны, но родители Гринёва против брака своего сына.
После захвата крепости Емельян Пугачёв расправляется с капитаном Мироновым и его женой, Маше удаётся спастись. Гринёву также оставлена жизнь, так как в своё время он по-человечески отнёсся к предводителю восстания.
Испытывающий к Гринёву ненависть Швабрин доносит на юношу после разгрома бунта, и того арестовывают за государственную измену. Маша просит императрицу помиловать возлюбленного.
Страна: СССР
Год: 1978
Режиссёр: Павел Резников
Жанр: Телеспекталь
Язык: русский
Хронометраж: 2 часа 43 минуты
Возраст: 16+
200 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра