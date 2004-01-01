Антонио Каналь – итальянский художник, глава венецианской школы ведутистов, мастер городских пейзажей в стиле академизма. Известен также под именем Каналетто.

На выставке, которая входит в цикл «Дар Нади Леже», будет представлена факсимильная репродукция картины Каналетто, выполненная французскими фирмами. Сложная техника её изготовления сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка.