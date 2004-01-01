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Каналетто

Мини-выставка, посвящённая 320-летию со дня рождения Джованни Антонио Каналя

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События: Выставки.

Антонио Каналь – итальянский художник, глава венецианской школы ведутистов, мастер городских пейзажей в стиле академизма. Известен также под именем Каналетто.

На выставке, которая входит в цикл «Дар Нади Леже», будет представлена факсимильная репродукция картины Каналетто, выполненная французскими фирмами. Сложная техника её изготовления сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка.

Художественный музей
c 18 по 29 октября
Цены

Информация по телефону: 450-385

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