Каналетто
Мини-выставка, посвящённая 320-летию со дня рождения Джованни Антонио Каналя
Мини-выставка, посвящённая 320-летию со дня рождения Джованни Антонио Каналя
Антонио Каналь – итальянский художник, глава венецианской школы ведутистов, мастер городских пейзажей в стиле академизма. Известен также под именем Каналетто.
На выставке, которая входит в цикл «Дар Нади Леже», будет представлена факсимильная репродукция картины Каналетто, выполненная французскими фирмами. Сложная техника её изготовления сочетает типографский способ с ручной доработкой. Репродукция с предельной точностью передаёт индивидуальные художественные качества оригинала, его материал, фактуру, почерк мастера, нюансы цвета и даже характер мазка.
Информация по телефону: 450-385
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