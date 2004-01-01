Каменная летопись Кольских саамов

Саами (саамы) – один из малочисленных коренных народов Севера, проживающий на территориях современных России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Российские саамы – коренные жители Кольского полуострова. В русских летописях (с конца XIV в.) саамы называются лопь, лопари, лопины – «живущие на краю земли».

Фильм снят руководителем Народного самодеятельного коллектива центр теле-видео искусства «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» Владимир Кузнецов.

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