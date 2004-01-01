Мурманчанка Мари Филиппова – путешественница, фотограф и волонтёр.

Она закончила Мурманский технологический колледж сервиса по двум специальностям: конструктор-модельер и реклама.

В колледже Мари увлеклась фотографией, начала путешествовать и участвовать в волонтерских программах. Так она познакомилась с сообществом «Гудсёрфинг - путешествуй со смыслом». Это прекрасный способ путешествовать и при этом делать по-настоящему важное дело. «Гудсёрфинг» включает в себя любой вид волонтёрства, культурные и образовательные обмены, экспедиции, в которых может принять участие любой желающий.

Вместе с «Гудсёрфингом» Мари побывала на Байкале и Камчатке, а осенью прошлого года стала участником Форума путешествий со смыслом, где узнала о возможности открыть Клуб путешествий в своём городе, и решила, что непременно хочет сделать это в Мурманске.

На встрече Мари расскажет куда, как и зачем можно поехать волонтером, поделится опытом и предложит проект развития Клуба путешествий со смыслом в Мурманске.

После встречи состоится открытие фотовыставки «Камчатка». Зрители увидят захватывающие пейзажи, нетронутую природу и животных Камчатки. Автор выставки расскажет о наиболее интересных кадрах и ситуациях, в которых они были сделаны.

Встреча организована при содействии Регионального центра поддержки молодежных и добровольческих инициатив.